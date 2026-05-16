Piove nella galleria Palombari sulla litoranea Vieste-Mattinata: la segnalazione di un cittadino preoccupa gli automobilisti

VIESTE – Acqua che filtra dall’alto all’interno della galleria Palombari, lungo la strada provinciale 53 tra Vieste e Mattinata. È la segnalazione lanciata da un cittadino viestano che, attraverso una lettera inviata alla redazione, racconta quanto osservato nelle ultime settimane durante i frequenti spostamenti verso Bari per motivi di lavoro.

Secondo quanto riferito, il fenomeno si verificherebbe puntualmente all’interno della galleria, a circa cinquanta metri dall’uscita in direzione Vieste. “Da alcune settimane noto con un po’ di perplessità, mista a preoccupazione, una perdita d’acqua dall’alto”, scrive il cittadino, sottolineando come l’episodio si ripeta ogni volta che percorre quel tratto della litoranea.

Pur precisando di non essere un tecnico specializzato e di non voler creare inutili allarmismi, l’autore della segnalazione invita comunque a non sottovalutare il fenomeno, ipotizzando la possibilità di infiltrazioni provenienti dalla montagna sovrastante la galleria.

La preoccupazione nasce soprattutto dalle condizioni infrastrutturali del Gargano e dalla centralità della litoranea Vieste-Mattinata, considerata una delle principali arterie di collegamento verso sud per il territorio garganico. “La nostra situazione è già precaria a livello di infrastrutture – scrive ancora – con la sola litoranea percorribile che collega Vieste al resto del territorio”.

Da qui l’appello rivolto sia agli automobilisti sia agli enti competenti: prestare attenzione durante il transito nella galleria e verificare eventuali anomalie o criticità strutturali che possano richiedere controlli tecnici approfonditi.

La segnalazione rilancia ancora una volta il tema della sicurezza delle infrastrutture viarie del Gargano, spesso al centro del dibattito pubblico per le condizioni della rete stradale e per la necessità di interventi di manutenzione e ammodernamento.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte degli enti competenti, ma il caso potrebbe ora attirare l’attenzione delle autorità preposte alla gestione e al monitoraggio della viabilità provinciale.

Fonte: ReteGargano.it