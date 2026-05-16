La Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari uniscono le forze contro l’emergenza rappresentata dall’invasione del parrocchetto monaco, la specie di pappagallo verde ormai diffusa in gran parte del territorio regionale e considerata altamente dannosa per l’ecosistema e per l’agricoltura.

È stato infatti ufficializzato l’accordo tra la Regione e il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente dell’Ateneo barese per la gestione, il controllo e la rimozione dei nidi della specie invasiva. Il piano prevede misure drastiche: distruzione delle uova, eutanasia per i piccoli ancora incapaci di volare e l’avvio, dal prossimo 20 maggio, di corsi di formazione destinati a cacciatori specializzati che saranno abilitati agli interventi sul territorio.

Il parrocchetto monaco, specie non autoctona ma estremamente adattabile, negli ultimi anni si è riprodotto in maniera incontrollata, colonizzando campagne e centri urbani della Puglia. Migliaia gli esemplari ormai presenti nella regione, con conseguenze sempre più pesanti soprattutto per il comparto agricolo.

Secondo le associazioni di categoria, i volatili provocano danni ingenti a mandorleti, frutteti e colture agricole, oltre a compromettere impianti e sistemi di irrigazione utilizzati dagli animali per abbeverarsi. Numerose, negli ultimi anni, le denunce arrivate da Coldiretti, Confagricoltura e CIA Agricoltori Italiani, che hanno più volte chiesto interventi urgenti.

L’emergenza, tuttavia, non riguarda soltanto le aree rurali. La presenza massiccia dei parrocchetti si è estesa anche ai centri urbani, creando disagi in diverse città pugliesi. Tra le più colpite figurano Bitonto, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Bisceglie e Andria, dove la proliferazione della specie starebbe contribuendo anche alla progressiva scomparsa di alcuni animali autoctoni, alterando l’equilibrio naturale del territorio.

Con l’approvazione dell’intesa tra Regione e Università di Bari arriva dunque la prima risposta concreta ad un fenomeno definito ormai non più rinviabile. L’obiettivo è contenere la diffusione della specie e ridurre i danni ambientali ed economici causati dall’invasione dei parrocchetti verdi in tutta la Puglia. Lo riporta telesveva.it