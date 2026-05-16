Quattro giovani autistici assunti dalla cooperativa Pietra di Scarto: “Il lavoro costruisce autonomia”

CERIGNOLA – Hanno tra i 20 e i 22 anni e da oggi possono guardare al futuro con maggiore fiducia. Gina, Raffaele, Paolo e Rocco sono stati assunti con un regolare contratto di lavoro dalla cooperativa sociale Pietra di Scarto, realtà attiva a Cerignola su un bene confiscato alla criminalità organizzata.

L’iniziativa rientra nel progetto “Work Aut, il lavoro costruisce autonomie”, sostenuto con i fondi dell’8×1000 della Chiesa Valdese, e rappresenta il risultato di un percorso iniziato sei mesi fa con tirocini extracurriculari retribuiti finalizzati all’inclusione lavorativa e sociale di giovani con disturbi dello spettro autistico.

Durante il periodo formativo, i quattro ragazzi hanno acquisito competenze pratiche nelle attività agricole e di trasformazione alimentare svolte all’interno della cooperativa. Ognuno ha trovato il proprio spazio in base alle inclinazioni personali: Raffaele segue le attività legate alla coltivazione dei terreni, Gina lavora nella trasformazione e nel confezionamento di pomodori e olive, mentre Paolo e Rocco operano nel laboratorio “La Fabbrica di Charlie”, dedicato alla produzione delle caramelle “Frik”, altro progetto sostenuto dai fondi 8×1000 della Chiesa cattolica.

Per tutti è stato previsto un contratto di 12 ore settimanali, primo passo verso un percorso di piena autonomia personale e professionale. Il progetto lavorativo si affianca infatti a quello del cohousing abitativo, esperienza di convivenza condivisa che punta a favorire indipendenza e autodeterminazione.

“Sono cresciuti tantissimo sia dal punto di vista lavorativo che personale”, spiega il presidente della cooperativa, Pietro Fragasso. “Paolo, ad esempio, raggiunge autonomamente Cerignola in autobus partendo da un comune vicino, mentre Gina ha iniziato a cucinare da sola nell’appartamento dove trascorrono parte della giornata. Il nostro obiettivo finale è accompagnarli verso una completa autonomia”.

La cooperativa Pietra di Scarto opera all’interno del laboratorio “Francesco Marcone”, intitolato all’ex direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia assassinato nel 1995 dopo aver denunciato una rete criminale. Un luogo simbolo di legalità che oggi diventa anche spazio concreto di inclusione sociale e opportunità.

Lo riporta l’Ansa Puglia.