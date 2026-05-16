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Home // Gargano // San Giovanni Rotondo, malore nel santuario di Padre Pio: muore Rolando Piccinetti, 84 anni

ROLANDO PICCINETTI San Giovanni Rotondo, malore nel santuario di Padre Pio: muore Rolando Piccinetti, 84 anni

Un pellegrinaggio di fede si è trasformato in tragedia. Rolando Piccinetti, 84 anni, residente a Potenza Picena, è morto dopo aver accusato un improvviso malore

San Giovanni Rotondo, malore nel santuario di Padre Pio: muore Rolando Piccinetti, 84 anni - ph corriere adriatico

San Giovanni Rotondo, malore nel santuario di Padre Pio: muore Rolando Piccinetti, 84 anni - ph corriere adriatico

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Maggio 2026
Gargano // Manfredonia //

POTENZA PICENA – Un pellegrinaggio di fede si è trasformato in tragedia. Rolando Piccinetti, 84 anni, residente a Potenza Picena, è morto dopo aver accusato un improvviso malore all’interno del santuario di Padre Pio, a San Giovanni Rotondo.

L’uomo era partito insieme alla moglie e ad altri fedeli a bordo di un pullman organizzato per raggiungere il celebre luogo di culto. Una giornata pensata per la preghiera e il raccoglimento, come spesso accade per tanti devoti che si recano nel santuario dedicato al santo di Pietrelcina, si è purtroppo conclusa con un dramma.

Secondo quanto ricostruito, Piccinetti si trovava all’interno del santuario quando, all’improvviso, si è sentito male. Immediato l’allarme e tempestivi i soccorsi. Sul posto sono stati avviati i tentativi di rianimazione, ma ogni intervento si è rivelato inutile: l’84enne non ha più ripreso conoscenza.

La notizia ha raggiunto rapidamente Potenza Picena, dove l’uomo era conosciuto e stimato. Profondo il dolore dei familiari, degli amici e della comunità, colpiti da una scomparsa avvenuta in un momento di preghiera e devozione.

I funerali di Rolando Piccinetti saranno celebrati giovedì alle 10 nella chiesa della Collegiata di Potenza Picena, dove la comunità potrà stringersi attorno alla famiglia per l’ultimo saluto.

Fonte: Corriere Adriatico.

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