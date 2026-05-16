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GIOIELLERIA GARGANO San Nicandro Garganico, banda armata assalta gioielleria nella notte: l’allarme del sindaco sulla sicurezza

Sull’episodio indagano le forze dell’ordine, impegnate nell’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona

San Nicandro Garganico, banda armata assalta gioielleria nella notte: l’allarme del sindaco sulla sicurezza

San Nicandro Garganico, banda armata assalta gioielleria nella notte: l’allarme del sindaco sulla sicurezza - PH foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Maggio 2026
Gargano // Manfredonia //

Paura nella notte a San Nicandro Garganico, dove una banda composta da almeno quattro persone armate e incappucciate ha messo a segno un furto ai danni della gioielleria “Idea Preziosa”, situata in via Torre Mileto, in una zona centrale della città.

Il colpo è avvenuto nelle prime ore del 16 maggio. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero agito con estrema rapidità e precisione: in pochi minuti hanno tagliato la serranda esterna dell’attività commerciale, forzato la porta blindata e svuotato completamente le vetrine interne, portando via gioielli e preziosi per un valore ancora in fase di quantificazione.

Terminata l’azione, i quattro si sarebbero dileguati a bordo di un’auto di grossa cilindrata, facendo perdere rapidamente le proprie tracce. Gli investigatori ritengono che dietro il colpo possa esserci una banda specializzata, composta da professionisti abituati ad agire con modalità organizzate e pianificate.

Sull’episodio indagano le forze dell’ordine, impegnate nell’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona e nella raccolta di elementi utili all’identificazione dei responsabili.

L’intervento del sindaco Matteo Vocale

A commentare l’accaduto è stato il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, che ha espresso vicinanza ai titolari della gioielleria, tornando a porre l’attenzione sul tema della sicurezza in Capitanata.

“Nel manifestare solidarietà e vicinanza ai titolari della nota gioielleria della nostra città – ha dichiarato – non posso non ritornare sul problema sicurezza in Capitanata. Nelle settimane scorse, grazie all’incessante lavoro di carabinieri e magistratura, siamo riusciti ad assicurare al carcere quattro soggetti presunti responsabili di furti in attività commerciali e abitazioni. Stavolta, invece, siamo probabilmente di fronte a gruppi organizzati, non del territorio”.

Il primo cittadino ha quindi ribadito la necessità di un rafforzamento della presenza dello Stato sul territorio provinciale.

“Ho piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine – ha aggiunto – con la speranza che anche questi soggetti vengano presto assicurati alla giustizia. Ma è necessario che si rifletta seriamente sull’urgenza di potenziare la presenza dello Stato nella nostra provincia in maniera significativa e straordinaria”.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nel Foggiano, territorio da tempo alle prese con furti, assalti e azioni criminali che continuano a preoccupare cittadini e amministratori locali. Lo riporta foggiatoday.it.

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