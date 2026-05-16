La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Bari nei confronti di F.P., imputato per tentata estorsione e lesioni personali. Al centro della decisione non c’è la responsabilità penale, ormai confermata, ma il modo in cui i giudici hanno determinato la pena.

La vicenda processuale nasce da una condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia nell’ottobre 2024. In appello, i giudici baresi avevano escluso l’aggravante delle “più persone riunite” e riconosciuto un’attenuante prevista dall’articolo 62 del codice penale, riducendo così la pena finale a due anni e otto mesi di reclusione e 1.400 euro di multa.

La difesa ha però contestato un punto preciso: nonostante l’eliminazione di una aggravante importante, la Corte d’Appello aveva mantenuto identica la pena base prevista per il reato principale di tentata estorsione. Una scelta che, secondo il ricorso, risultava priva di spiegazione logica.

La Cassazione ha accolto questa tesi. Analizzando le due sentenze, i giudici hanno rilevato che il Tribunale di Foggia aveva fissato la pena base in quattro anni di reclusione considerando però un reato aggravato sia dalla recidiva sia dalla presenza di più persone riunite. In appello, invece, una delle aggravanti era stata eliminata e sembrava addirittura esclusa anche la recidiva. Nonostante ciò, la pena base era rimasta identica.

Per la Suprema Corte, una simile scelta richiedeva una motivazione particolarmente rigorosa. Il giudice ha certamente un margine di discrezionalità nella quantificazione della pena, ma deve spiegare in modo coerente perché considera adeguata la stessa sanzione in situazioni giuridicamente differenti.

La sentenza sottolinea che trattare allo stesso modo un reato aggravato e uno non aggravato, senza una motivazione dettagliata, produce un ragionamento manifestamente illogico. Proprio per questo la Cassazione ha annullato la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando gli atti a un’altra sezione della Corte d’Appello di Bari che dovrà rideterminare la pena.

A cura di Giovanna Tambo.