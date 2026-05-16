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BIMBA SAN MARZANO Tragedia a San Marzano di San Giuseppe, bimba di due anni muore investita durante una retromarcia

Alla guida dell’auto ci sarebbe stato un uomo di nazionalità marocchina

Fonte: canale10 (immagine d'archivio)

Fonte: canale10 (immagine d'archivio)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Maggio 2026
Prima pagina // Taranto //

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE – Una tragedia sconvolgente ha colpito la comunità di San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino, dove una bambina di appena due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione.

L’incidente si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 21.30. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava vicino alla casa dei genitori quando il conducente di un veicolo, mentre effettuava una retromarcia, l’avrebbe accidentalmente travolta.

Alla guida dell’auto ci sarebbe stato un uomo di nazionalità marocchina, connazionale della famiglia della bambina. Dopo l’impatto, il conducente si sarebbe immediatamente fermato per prestare soccorso e avrebbe allertato il personale del 118.

La piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: la bambina sarebbe arrivata in ospedale già priva di vita.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che stanno conducendo gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il pubblico ministero Mariano Buccoliero ha aperto un fascicolo d’inchiesta e nelle prossime ore disporrà ulteriori approfondimenti investigativi.

L’episodio ha suscitato profondo dolore e commozione nella comunità locale, rimasta sconvolta dalla morte della piccola.

Fonte: ANSA.

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