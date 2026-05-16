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Home // Cerignola // Vannacci propone i parà a Cerignola contro i furti d’auto. Ma il prefetto ha già escluso l’invio dell’Esercito

CERIGNOLA FURTI Vannacci propone i parà a Cerignola contro i furti d’auto. Ma il prefetto ha già escluso l’invio dell’Esercito

In un video, Vannacci ha invocato un impiego più “dinamico” dell’Esercito sul territorio

Cerignola, per Vannacci ci vuole l'esercito contro i furti d’auto: “Un battaglione di paracadutisti per sgominare il racket”

Roberto Vannacci - PH: TeleNord

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Maggio 2026
Cerignola // Cronaca //

In un video, Vannacci ha invocato un impiego più “dinamico” dell’Esercito sul territorio, criticando l’utilizzo dei militari in postazioni fisse. «Mi immaginerei un battaglione di paracadutisti che vada a Cerignola a sgominare tutto il racket dei furti delle auto», ha dichiarato l’ex generale, già incursore del nono reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin”.

La proposta arriva in un contesto segnato da numeri allarmanti. Nel solo 2025, secondo quanto riportato, la polizia locale ha rinvenuto circa 700 carcasse d’auto smontate. Un fenomeno che si aggiunge ai furti in abitazioni, scuole e attività commerciali, alimentando un diffuso senso di insicurezza.

L’ipotesi dell’invio dei militari, tuttavia, non è nuova. Già dal 2013 Cerignola era stata interessata dall’operazione “Strade sicure”, senza però riuscire a fermare del tutto il fenomeno. Più recentemente anche la vicesindaca Teresa Cicolella, del Pd, aveva chiesto al prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco un rafforzamento con l’Esercito. La risposta, però, era stata negativa: i militari disponibili sono già impiegati a Foggia, nell’area della stazione, e a Borgo Mezzanone, insediamento al confine con Manfredonia considerato particolarmente delicato.

Intanto, le forze dell’ordine continuano le attività investigative. Nei giorni scorsi un’operazione coordinata dalla procura di Trani ha portato all’arresto di 25 persone accusate, a vario titolo, di far parte di un’organizzazione dedita alla ricettazione e al riciclaggio di veicoli rubati.

Resta però aperto il nodo della sicurezza a Cerignola, dove l’amministrazione comunale denuncia da tempo la carenza di personale: circa trenta agenti di polizia locale per una città di 60mila abitanti e un territorio tra i più estesi d’Italia.

Fonte: Repubblica.it.

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