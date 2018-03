Di:

Sp 141, Conferenza servizi per lavori 2^Lotto. Riontino: "Sì da Zapponeta"

Zapponeta – STRADA provinciale 141, ex delle Saline: verso l’approvazione dei lavori relativi al 2^ Lotto. Si è tenuta ieri 15 giugno, presso la Sala Consiliare del Palazzo della Provincia di Foggia, la Conferenza di servizi per la valutazione e l’approvazione del progetto relativo ai lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della s.p. 141 “delle Saline” (ex SS. 159), 2° Lotto.Come ricorderà ( Focus lavori e disagi ) il Settore Viabilità della Provincia di Foggia aveva reso noto, con l’ordinanza n. 2, la chiusura della Strada Provinciale 141 delle Saline per “l’esecuzione dei lavori di ammodernamento del tronco compreso tra le progressive 3+300 e 7+500“, come disposto dall’Ordinanza della Provincia di Foggia emanata lo scorso 1 marzo (con partenza dei lavori prevista dal 10 marzo). Durante il periodo di chiusura il traffico veicolare tra Manfredonia e Zapponeta è stato deviato nel seguente modo: S.P. 141 (delle Saline) – S.S. 89 (garganica) – S.P. 72 (Cerignola-Contrada Viro) – S.P. 73 (Via del Mare) – S.P. 141 (delle Saline) e viceversa. L’intervento costituisce il primo ‘step’ dell’azione di ammodernamento complessivo della strada, finanziata con una, lavori affidati alla Mucafer di Manfredonia. Si ricorda che la Mucafer si sarebbe aggiudicata l’appalto con il 40% al ribasso.Ieri presenti a Foggia, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Zapponeta, il vice Sindacoed il responsabile tecnico del Comune Architetto, i quali hanno espresso parere favorevole all’approvazione del progetto in questione. In particolare, i lavori de quo interesseranno la s.p. 141 dall’incrocio con la s.p. 77 “Rivolese” alle immediate vicinanze dell’abitato zapponetano e riqualificheranno, secondo gli ultimi canoni di sicurezza stradale, l’importante via di comunicazione che vedrà un ampliamento delle proprie carreggiate e che sarà inoltre provvista di adeguate piazzole di sosta, segnaletica ad intermittenza e quant’altro.Su richiesta dell’Assessore e vice Sindaco Giovanni Riontino, inoltre, si è verificata ed approfondita la parte progettuale relativa ai lavori per l’incrocio tra la s.p. 141 “delle Saline” e la s.p. 77 “Rivolese” che sarà dotato di una funzionale rotatoria al fine di agevolare l’innesto tra le due provinciali. “Riteniamo che la sicurezza stradale e l’agibilità delle vie di comunicazione che ci collegano agli altri centri della provincia di Foggia siano problematiche della massima importanza, capaci di condizionare pesantemente lo sviluppo e la crescita economica e sociale del territorio – ha detto il vice sindaco Riontino – La Conferenza di questa mattina è stata l’occasione per partecipare attivamente ad un progetto di riqualificazione infrastrutturale che ci interessa in modo diretto, con la possibilità di far sentire le nostre ragioni ed indicare le nostre soluzioni”.Redazione Stato, riproduzione riservata