Ex Manfredonia Vetro alla Sisecam, respinto ricorso Elliott

Ieri sera saputo la notizia dell’assemblea nella sala giunta del comune di Monte Sant’Angelo il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il presidente della Task Force Lavoro, Leo Caroli, hanno deciso di rafforzare la vicinanza ai lavoratori della ex Manfredonia Vetro che in questi giorni sono in ansia per il futuro della loro fabbrica in procinto di passare ad un nuovo acquirente. “Il presidente Caroli è arrivato questa mattina a Monte Sant’Angelo, portandoci i saluti del presidente Emiliano. Ci ha ribadito che continueranno a seguire la vertenza e accompagneranno la Manfredonia Vetro alla ripresa produttiva.Ci ha illustrato l’iter che ci aspetta, ribadendo che siamo un gruppo di lavoratori caparbi. Inoltre ha detto che siamo la Puglia migliore. La Regione non ci ha mai abbandonato e a noi questa cosa ci fa molto onore. Apprezziamo il gesto compiuto da Caroli e da Emiliano, e attendiamo con fiducia la ripresa della produzione”. Intanto è stato rigettato il ricorso del Fondo Elliott con la conseguente assegnazione definitiva dello stabilimento di Macchia alla turca Sisecam.

fonte teleradioerre