“Operatori agrozootecnici di Sitizzo/Cerrosaldo senza elettricità da ore”

Monte Sant’Angelo, 16 giugno 2018. ”Dire di vivere nel terzo mondo per noi Operatori agrozootecnici di sitizzo/cerrosaldo è poco. Dopo essere stati per ben 41 ore senza elettricità da venerdì 8 fino a domenica 10 ci risiamo. Da ieri mattina alle 6 circa, sono le 9,22 e tutto tace. È mai possibile nel 2018? Si pensa a sviluppare il turismo rurale per dare lavoro ai nostri figli e questi sono i risultati? Non voglio dire ai ragazzi andatevene fuori a lavorare ma i dirigenti dell’ENEL hanno i figli? Saranno fortunati come loro ad avere uno stipendio fisso e fregarsene di coloro che si ammazzano di lavoro per potergli far mangiare quel ben di dio che trovano selle tavolo per mangiare? Ricordatevi che quando il mio pagliaio si brucia il vostro sta per fare la stessa fine. Chiedo a tutti coloro che lo leggono di condividerlo”.

Lo scrive su facebook Leonardo Santucci, Responsabile Gie Zootecnia di Cia Capitanata, referente dell’azienda agricola Sitizzo di Monte Sant’Angelo.

Redazione StatoQuotidiano.it