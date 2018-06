Sorpresi con hashish e marijuana, denunciati pregiudicati a Vieste

Di:

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Tenenza di Vieste, unitamente a quelli della Compagnia di Intervento Operativo dell’11° Reggimento “Puglia” e ai Carabinieri degli Squadroni Eliportati Cacciatori di “Calabria” e “Sicilia” stanziati sul Gargano, durante numerosi servizi di perlustrazione, anche in ambito rurale, hanno effettuato una serie di attività di controllo e perquisizione nei confronti di numerosi obiettivi.

Nel corso delle operazioni due pregiudicati del posto sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti poiché, nel corso delle attività di perquisizione, sono stati trovati in possesso rispettivamente di otto grammi di hashish e dieci grammi di marijuana, sostanze già suddivise in dosi e pronte per la cessione. Le sostanza sono state sottoposte a sequestro.