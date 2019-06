16 giugno 1940: entrava in funzione il campo di internamento di Manfredonia

Di:

Manfredonia, 16 giugno 2019. Doveva essere una giornata calda e piena di sole proprio come oggi quella del 16 giugno di 79 anni fa. E mentre tanti manfredoniani si recavano ai ‘bagni’ per cercare un pò di refrigerio, poco distante dalla città, sulla strada che porta a Foggia (oggi viale Di Vittorio), nel mattatoio comunale da poco ultimato e ancora mai utilizzato, s’iniziò a scrivere una pagina triste per Manfredonia.

Tra le varie misure adottate dal fascismo in previsione dell’entrata in guerra dell’Italia a fianco della Germania nazista vi fu quella di confinare in campi di prigionia gli antifascisti, gli anarchici, i sovversivi e le persone genericamente pericolose per l’ordine pubblico. E quel mattatoio comunale di Manfredonia era perfetto: vi furono ricavate delle camere, attrezzati i bagni e le cucine, scavate le fognature, eretta una recinzione e dal 16 giugno 1940 e fino all’8 settembre 1943 fu adibito a campo di internamento la cui direzione fu affidata al Commissariato di Pubblica Sicurezza. Vi transitarono in tutto 519 persone.

Nel campo di Manfredonia trovarono allocazione anche le ex internate slave sottoposte ad addestramento militare ed inviate sulla costa dalmata per missioni rischiose. Fu una delle prime volte in cui ci si trovò dinanzi a donne organizzate in formazioni militari, soldatesse professioniste, tanto che in città la notizia suscitò scalpore.

L’ex macello non fu un vero e proprio campo di concentramento. Forse per questo non fa particolarmente paura e ci sentiamo meno colpevoli nei confronti della storia. Ma le sue mura sono impregnate delle vicende dei detenuti che vi sono passati.

Alcuni dei prigionieri dopo essere stati nel campo di Manfredonia finirono i loro giorni ad Auschwitz, lì dove in maniera beffarda si accoglievano i nuovi arrivati con la scritta ‘il lavoro rende liberi’ e che invece a milioni non riassaporarono mai più la dolcezza della libertà morendo tra atroci sofferenze. Tra coloro che sostarono a Manfredonia ricordiamo ad esempio Rector Arthur, ucciso all’arrivo ad Auschwitz il 6 agosto 1944.

Ricordiamo anche l’avvocato Placido Martini che fu confinato a Manfredonia per scontare la sua avversione al regime e trovò la morte nell’eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma avvenuto il 24 marzo 1944, in seguito all’attentato di via Rasella.

A rammentare l’esistenza di un campo di internamento vi è una targa apposta il 27 gennaio del 2013 dall’Amministrazione comunale, per non dimenticare.

A volte però la memoria gioca brutti scherzi e l’auspicio è che davvero non ci si dimentichi di quanto accaduto affinché gli errori del passato non si ripetano mai più, perché diventare intolleranti e decidere che ‘l’altro’ possa essere un nemico semplicemente per via del colore della pelle, del credo politico, dell’etnia o della religione… è un attimo.

Maria Teresa Valente

