Manfredonia, 16 giugno 2020. In attesa delle decisioni degli Organi federali, in ordine alla quasi certa ammissione al Campionato Regionale di Eccellenza, il Manfredonia Calcio 1932 comincia a porre in essere tutte le misure necessarie e consequenziali per la programmazione della nuova Stagione Sportiva. I soci de Nittis e Rotice confermano la propria disponibilità a voler proseguire in questa avventura ed in tale ottica hanno proceduto a potenziare la pianta organica con l’inserimento della necessaria figura del Direttore Sportivo individuata nella persona di Umberto Fiore.

Viene ridisegnata anche la governance all’interno del Consiglio di Amministrazione con la nomina del Sig. Iraldo Collicelli in qualita di Presidente del CdA, e del Sig. Michele Paglione in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nelle prossime settimane verranno rese note le figure tecniche che faranno parte del nuovo organico del Manfredonia Calcio 1932.