Casa Sollievo, ”In quei mesi terribili Pasticcio e Marrangio sono stati indispensabili”

San Giovanni Rotondo, 16 giugno 2020. La pandemia e il conseguente isolamento sono stati un periodo difficile per tutti. Soprattutto per i bambini, senza scuola, passeggiate al parco, uscite con mamma e papà, nonni, o tempo libero con gli amichetti. È stato un periodo difficile anche per i bimbi costretti in ospedale, ricoverati per sottoporsi a cure e terapie non procrastinabili. Per continuare a sostenere con la “terapia del sorriso” i piccoli pazienti, la Fondazione Dottor Sorriso ha attivato nei mesi scorsi le “videochiamate terapeutiche” con i dottori clown, che hanno avuto una grande successo.

Il settimanale Famiglia Cristiana ha pubblicato nei giorni scorsi , Gina, che, ricordando il periodo della malattia di sua figlia Rossella ricoverata in Casa Sollievo per un tumore alla cornea, ha ringraziato quei due mattacchioni di Pasticcio e Marrangio, i due clown di Fondazione Dottor Sorriso che prestano servizio nelle due unità pediatriche dell’Ospedale.

”In quei mesi terribili Pasticcio e Marrangio sono stati un punto di riferimento indispensabile per Rossella e per noi – si legge nell’articolo pubblicato da Fulvia Degl’Innocenti –. Venivano tutti i martedì e venerdì durante il ricovero e poi non hanno mancato una sola visita di controllo. La loro presenza è stata per noi di grandissimo conforto, e il legame che hanno stretto con Rossella è di quelli speciali, così speciale che, ancora oggi dopo anni, sono stati capaci di farla ridere proprio come una volta! Con loro non è timida come lo è, ad esempio, con la maestra durante le videolezioni, anzi! Credo che sia perché loro sono stati parte della sua vita in un momento difficile, e queste sono cose che non si dimenticano.

Anni fa noi abbiamo vissuto quello che altre famiglie stanno vivendo ora: la malattia di un figlio, una delle prove più difficili a cui la vita può metterti davanti. Non riesco a immaginare come sia affrontarlo adesso, con gli ospedali blindati, la solitudine e la paura del contagio. A questi genitori posso solo dire di avere una grande forza, di farlo per i bambini, che hanno bisogno del nostro coraggio e della nostra tenacia!”. (Opera Padre Pio, 16 giugno 2020).