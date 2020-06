Faida Tarantino Ciavarella, società Foggiana: collaboratrici Rosa e Teresa raccontano i boss

Manfredonia, 16 giugno 2020. Tornata la nuova edizione di “Cose Nostre”, su Rai1.

Ieri la storia di due donne che per proteggere i loro figli e sottrarli alla vita criminale a cui erano destinati, hanno trovato il coraggio di strappare il velo di paura e di omertà intorno alla mafia foggiana. Un’organizzazione spietata, sanguinaria e crudele, di cui quasi nessuno conosce l’esistenza.

Storia di Rosa, dapprima complice degli affari illegali delle famiglie criminali del Gargano, che le costano una condanna per associazione mafiosa. Ma in seguito, per salvare i suoi quattro figli, è la principale collaboratrice di giustizia nei processi contro questa mafia senza nome. Ma è anche storia di Teresa, convivente di un feroce boss del basso tavoliere, da cui viene segregata in casa, malmenata e torturata. Un giorno per amore del figlio in grembo riesce a fuggire e decide di testimoniare. Due donne coraggiose che, nel nome dei figli, riescono a mettere sotto scacco la Quarta Mafia.

Un programma di Emilia Brandi, Vincenza Berti, Sergio Leszczynski, Federico Lodoli, Fulvio Paglialunga, Carlo Puca, regia di Raffaele Maiolino.