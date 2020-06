Fiera dell’agricoltura, “Qualche iter burocratico da ultimare per il via ai lavori”

Foggia, 16 giugno 2020. Attraversare la soglia della Fiera per un ingresso monumentale, oltre che un simbolo che l’ha contraddistinta, è un’attesa che si protrae da 8 anni. “Potrebbe vedere la luce prima dell’estate”, disse il presidentein una conferenza online ad aprile. In quell’occasione, inoltre, annunciò che le tre imprese avevano vinto la causa al Consiglio di Stato per avviare i lavori e che, finalmente, quei cantieri sospesi e che avevano già cominciato a scavare, avrebbero ripreso le loro attività. In questi giorni se ne riparla sul web: “Siamo perfettamente nei tempi, si tratta per le aziende di terminare l’iter burocratico e di dare il via ai lavori con l’ ingresso monumentale ristrutturato per quello che rappresenta anche dal punto di vsita della storia della città”.“Per chi entra da sud uno spazio importante, in questa zona ci sono uffici come l’Enel, Equitalia, la Questura e, quando saranno terminati, i Campi Diomedei, è una zona attrattiva, nel senso dei servizi che si vi concentrano e del parco che sta per sorgere, avere la disponibilità di parcheggi è un modo per lasciare la macchina e girare la città partendo da questo snodo”.

Arena è anche al corrente della volontà del Comune di Foggia di spostare il mercato del venerdì da via Miranda dentro il vasto perimetro della fiera. “Noi abbiamo dato la massima disponibilità non solo perché il Comune di Foggia è socio fondatore dell’ente Fiera ma anche perché è nostro dovere morale venire incontro a queste esigenze quanto più è possibile. E’ stato avviato un tavolo di trattative dal nostro segretario generale Raimondo Ursitti con il Comune, ed è a buon punto, mi pare che la volontà di non trasferirsi, al momento, sia quella dei commercianti. Siamo in stand-by e attendiamo comunicazioni ufficiali”.

Gli eventi in programma hanno perso un semestre, ma verrà recuperato: “E’ saltata la fiera Gate & Gusto, il Motor show, la fiera della bicletta e della mobilità urbana, in più la fiera dell’agricoltura che sarà anticipata a marzo il prossimo anno e poi sarà sempre organizzata a febbraio- marzo. La richiesta di anticipare l’evento è partita dal mondo dell’agricoltura che in questo periodo è più libero. Si organizzerà anche una fiera online fissa per fare incontrare e promuovere i nostri prodotti agroalimentari con e nei i mercati all’estero, la fiera non è solo un luogo fisico ma di servizio alla comunità, come vado ripetendo ormai da tempo”.