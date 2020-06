Foggia, più processi fino a un massimo di 10 per ogni singola udienza

(retegargano). Un numero comun­que limitato, e con udienze a porte chiuse e uso di masche­rine, dalle misure in atto per evitare assembramenti e con­tatti ravvicinati all’interno de­gli uffici giudiziari per scongiu­rare eventuali contagi da Covid-19. La nuova organizzazione del lavoro, secondo quanto pre­visto nel provvedimento firma­to lo scorso 28 maggio dal pre­sidente vicario del Tribunale Antonio Civita, resterà in vi­gore sino al 31 luglio, quando dovrebbe scattare la tradiziona­le sospensione feriale – in pra­tica in agosto si celebreranno soltanto i processi per direttis­sima – che durerà sino ai primi di settembre, quando l’attività a Palazzo di Giustizia dovrebbe avviarsi verso la normalizza­zione, pandemia permettendo. Fonte: retegargano