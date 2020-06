Foggia, la Procura si scusa per titolo «Operazione “C’era una volta”»

(gazzetta del mezzogiorno, 16 giugno 2020) La Procura della repubblica di Foggia chiede scusa per il titolo del comunicato « Operazione “C’era una volta ”», diffuso lo scorso 10 giugno per dar notizia della chiusura delle indagini nei confronti di 6 indagati – tra cui il consigliere regionale, ex deputato ed elemento di spicco dell’Udc, oltre al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ed altri esponenti politici regionali e dell’Azienda sanitaria locale della provincia di Foggia – per inchieste relative a richieste di assunzioni in enti (Consorzio di bonifica della Capitanata ed Azienda sanitaria locale della provincia di Foggia), nomine in cambio di appoggio elettorale. Fonte: GdM