Foggia. Lotta all’estorsione, sostegno a vittime: incontro in Prefettura

, 15 giugno 2020. Mission del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento e delle iniziative antiracket e antiusura e del Comitato di Solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura a Foggia. Questo pomeriggio è stato in missione a Foggia il Comitato di Solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura presieduto dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e anti-usura.

Nel programma dei lavori è stato organizzato, in Prefettura, un incontro con il Prefetto di Foggia, il Vescovo di Foggia, il Procuratore della Repubblica di Foggia, i Vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Responsabile della Sezione di Foggia della Direzione Investigativa Antimafia, il Sindaco del Capoluogo, i Presidenti della Provincia, della Camera di Commercio e delle associazioni antiracket.

Sul punto, la Prefettura di Foggia ha istituito un tavolo permanente per l’analisi della situazione foggiana in un momento di grande sensibilità, per contrastare ogni forma di indebito arricchimento attraverso estorsioni e usura in danno di soggetti in sofferenza finanziaria.