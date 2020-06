Jet privati a noleggio: tutte le soluzioni di Fast Private Jet

La consuetudine di noleggiare un jet si sta diffondendo sempre di più non solo tra i grandi imprenditori ma anche tra tante altre realtà d’impresa, considerando che questo modo di viaggiare permette prima di tutto di, evitando tutte le procedure standard di un volo di linea.

L’affitto di un jet privato risulta quindi essere la soluzione migliore per spostarsi sul territorio nazionale e non, dato che riduce sensibilmente i tempi per le operazioni di check-in e di imbarco che nei voli commerciali risultano essere molto lunghe.

Inoltre, viaggiare su un jet consente di usufruire di numerosi servizi messi a disposizione dalla compagnia, che rendono l’esperienza molto confortevole.

Sicurezza e tranquillità con il volo su jet privato

Per avere la certezza che il servizio di noleggio jet venga organizzato con la massima attenzione e accuratezza, è indispensabile rivolgersi ad una compagnia di comprovata affidabilità e serietà.

Fast Private Jet, a questo proposito, gestisce il servizio di noleggio di jet privati con cura e precisione, offrendo la possibilità ai propri clienti di vivere un’esperienza piacevole e coinvolgente in tutta sicurezza.

Il team di Fast Private Jet è costituito da operatori specializzati che lavorano da anni nel contesto dei trasporti aerei e della logistica, ognuno dei quali possiede un’esperienza specifica in un’area geografica particolare. Ogni volo viene gestito con la massima professionalità, al fine di permettere ai passeggeri non solo di viaggiare con tutti i comfort, ma anche di avere la garanzia della sicurezza e della tranquillità.

I consulenti di Fast Private Jet sono disponibili in qualsiasi momento per rispondere ad ogni richiesta e per accompagnare i clienti in un viaggio unico e indimenticabile.

Viaggiare con un jet a noleggio: quali sono le proposte

Avere a disposizione un intero aereo offre la possibilità di gestire il proprio tempo secondo le preferenze e le esigenze personali.

È necessario prestare attenzione a diversi elementi che permettono di comprendere meglio i vantaggi di viaggiare con un jet privato e, soprattutto, tenere conto dei consigli dei consulenti di Fast Private Jet.

La flotta disponibile permette di scegliere tra diverse soluzioni tra cui il Light Jet, perfetti per una famiglia, un gruppo di amici o di colleghi e adatti anche ai voli di medio raggio. Per un viaggio più breve si consiglia l’Entry Level Jet, molto versatile e ideale per ospitare un gruppo ridotto di persone in totale comodità.

Il velivolo più utilizzato è il Midsize Jet, spazioso, confortevole e con un rapporto ottimo per quello che riguarda la qualità-prezzo.

Per particolari esigenze in fatto di destinazione, comfort e lusso si consiglia si scegliere il Super Midsize Jet o l’Heavy Jet.

Perché conviene noleggiare un jet privato

Per un imprenditore, un’azienda commerciale o una società produttiva, volare con un jet privato è la scelta migliore, poiché consente di ottimizzare al massimo il proprio lavoro ed evitare qualsiasi dispersione di tempo.

Adottare questa soluzione, ad esempio, per partecipare a meeting, riunioni e congressi significa anche viaggiare in un’atmosfera riservata, tranquilla e di assoluta privacy. Questo vuol dire che, durante il viaggio, un team di lavoro può tranquillamente discutere e confrontarsi senza alcun rischio di essere disturbato.

Per rendersi conto di quanto può essere vantaggioso noleggiare un jet privato, basti pensare al prezzo di un biglietto in classe business: non è per niente economico, ma richiede comunque la necessità di mettersi in coda, sia alla partenza che all’arrivo.

Al contrario, la flessibilità consentita viaggiando con un aereo privato preso a noleggio può essere già considerata un punto di forza, anche per quanto riguarda l’aspetto economico, dato che la tariffa resterà invariata a prescindere dal numero di passeggeri a bordo.