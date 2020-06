Manfredonia, 16 giugno 2020. NONOSTANTE qualche bizza del tempo, la stagione estiva è di fatto avviata. Quella metereologica quest’annoper via dell’emergenza sanitaria. Fino ad allora gli ombrelloni rimarranno chiusi: i fans del mare dovranno accontentarsi delle spiagge libere e degli scogli (già affollati).

IN OGNI caso, la Capitaneria di porto ha provveduto ad emettere un vademecum contenente le regole che tanto gli operatori delle strutture ricettive quanto i fruitori del mare dovranno osservare scrupolosamente per assicurare la necessaria sicurezza balneare.

“PER QUEST’ANNO – evidenzia il comandante della Capitaneria di porto, capitano di fregata Giuseppe Turiano – a disciplinare le attività estive connesse ai pubblici usi del mare, resterà in vigore l’ordinanza n°05 del 2019. L’ordinanza, nata dall’esperienza maturata nel corso delle precedenti stagioni balneari e dal frutto dei numerosi incontri tra i diversi attori coinvolti, nella stagione passata, si è rivelata uno strumento normativo valido a garantire, tanto agli operatori del settore quanto alla pubblica collettività, la fruizione in sicurezza della balneazione oltre che della navigazione da diporto e della tutela dell’ambiente ma anche alla tutela delle bellezze del territorio ricadenti nel Circondario Marittimo di Manfredonia che si estende dal Comune di Mattinata (località Vignanotica) al Comune di Zapponeta incluso”.

NELLA NOTA diffuso vengono ricordate e ribadite alcune delle regole da tenere presente e osservare, nell’uso della spiaggia e del mare. Tra queste: l’obbligo in capo alle amministrazioni civiche di munire le spiagge libere del servizio di salvataggio ovvero in assenza di affiggere apposita cartellonistica riportante l’assenza del servizio di salvataggio; l’obbligo di munirsi di una postazione di salvataggio rialzata in maniera tale da avere la massima visuale sul tratto di competenza di ogni singolo assistente ai bagnanti (che non dev’essere superiore ad 80mt e/o multipli); la possibilità, soprattutto in capo alle civiche amministrazioni, di adottare piani collettivi di salvataggio da sottoporre al vaglio dell’Autorità Marittima in maniera da garantire il servizio di salvamento in vaste aree di litorale; possibilità per i titolari degli stabilimenti balneari di dotarsi, in aggiunta al classico pattino, di una moto d’acqua.

A QUESTE norme per così dire tecniche, ve ne sono altre riconducibili a consigli utili per la persona: rispettare i segnali di sicurezza; fare il bagno in condizioni psicofisiche buone e se le condizioni del mare sono buone; non fare il bagno se non dopo tre ore dall’ultimo pasto; non allontanarsi dalla spiaggia usando piccoli gommoni gonfiabili; e via dicendo. “Non sono altro – commenta il comandate Turiano – che norme di buon senso facilmente osservabili, il cui rispetto eviteranno molti degli incidenti che puntualmente si presentano nel periodo estivo”.

INTANTO i militari della Guardia costiera hanno iniziato le attività di verifica lungo il litorale, dell’applicazione delle norme dell’ordinanza nella parte riguardante le misure a terra e a mare.

A cura di Michele Apollonio