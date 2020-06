, 16 giugno 2020. Con provvedimento odierno, è statoun uomo accusato di stalking ai danni dell’ex. Come pubblicato il 28 gennaio 2020, dopo la fine della relazione l’uomo si sarebbe vendicato diffondendo un video, o alcuni video, dell’ex riferiti ad “atti sessuali“. I fatti avrebbero originato nella donna un “grave e perdurante stato d’ansia“, costringendola ad “alterare le proprie abitudini di vita“. L’autore dei fatti avrebbe diffuso i video agli amici, violando l’intimità dell’ex compagna.

A seguire la vicenda, “avvenuta a Manfredonia fino al marzo del 2019″, è stato il Commissariato di P.S. locale. Per l’autore dei fatti, residente nella città sipontina, è stato chiesto e ora stabilito il rinvio a giudizio, dopo un provvedimento del Pm Mongelli del Tribunale di Foggia. Si parla di una coppia adulta, con un’età superiore ai 40/50 anni.

Con il rinvio a giudizio, è stata ammessa anche la costituzione di parte civile. Legale della donna è l’avvocato Innocenza Starace, legale dell’uomo l’avvocato Michele Gentile, entrambi del Foro di Foggia.

“Abbiamo prodotto numerosi documenti – dice a StatoQuotidiano l’avvocato Starace – attestanti una situazione di disagio cronico per la donna. L’uomo non aveva accettato la fine della relazione, e ha tentato in modo subdolo di tornare con la compagna e di infangare il suo nome per impedirle di rifarsi una vita. La mia assistita, ancora oggi, non riesce a superare lo stato di disagio che l’ha interessata. Queste situazioni non dovrebbero mai accadere – conclude l’avvocato Starace – è un atto di codardia, che potrebbe alterare il futuro della donna”. “La violenza non è solo un atto fisico ma anche ogni forma di umiliazione che si infligge per vendetta”.

“Il rinvio a giudizio del Gup di Foggia è esattamente quello che ci aspettavamo. Tra qualche mese inizierà il processo dinanzi ad un Tribunale, unico luogo deputato all’accertamento dei fatti, e in quella sede approfondiremo ogni aspetto legato a questa vicenda”, dice l’avvocato Michele Gentile.

La prima udienza del dibattimento è stata fissata per il 28 ottobre 2020, dinanzi al Giudice, la dr.ssa Giuliani”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it