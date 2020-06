Manfredonia, 16 giugno 2020. “Da ormai due anni svolgo con immenso piacere l’attività di sportello di ascolto psicologico all’Istituto Tecnico Economico “Toniolo” di Manfredonia. Mi è sempre piaciuto lavorare con i ragazzi e la scuola mi permette di assecondare le mie passioni. Quest’anno lo Sportello è partito con tante richieste, in particolare modo dai ragazzi delle quinte, sempre più preoccupati per il loro futuro.

Il Covid, però, ha interrotto i nostri percorsi a scuola…molti di loro non sono riuscita nemmeno a salutarli e di questo sono rammaricata! Ognuno di loro mi ha trasmesso emozioni e dalle loro storie ho tratto sempre molti insegnamenti. Come da tutti i miei pazienti. Per questo la mia è la professione più bella del mondo, perché mi arricchisce! Oggi vorrei dedicare un pensiero non solo ai “miei” ma a tutti i ragazzi che domani affronteranno questo “nuovo” Esame di Stato. Ho usato la parola “nuovo” perché non sarà un esame come tutti gli altri. Il Covid ha cambiato tutto: le nostre vite, le nostre abitudini, le nostre certezze! Anche il modo di fare scuola è cambiato, purtroppo! Ci è mancato il contatto, la presenza, la condivisione di spazi e di emozioni…. forse in questi mesi i ragazzi si sono davvero accorti di quanto la scuola sia importante. La scuola non insegna solo nozioni teoriche ma insegna a vivere, aiuta a crescere, a migliorare e prepara al futuro. I docenti sono delle guide, proprio come i genitori e per loro gli alunni sono come dei figli da seguire costantemente sopratutto nei momenti di difficoltà. Per questo i ragazzi ne hanno sentito la mancanza! L‘esame di stato è sempre stato visto come un passaggio essenziale per diventare “grandi”, ecco perché si chiama MATURITÀ.

So che non sarà l’esame che avevate prospettato, non ci saranno le prove scritte ma solo un colloquio orale. In poco tempo vi giocate tutto, vi sentirete in ansia, sarete preoccupati perché non avete avuto modo di prepararvi come avreste voluto. Non avete avuto occasioni per relazionarvi con i vostri docenti, di condividere con loro i vostri dubbi, preoccupazioni. In fondo farlo attraverso uno schermo non è la stessa cosa! È vero che non sarà come prima ma sarà importante ugualmente, dovete viverlo con la giusta dose di ansia e preoccupazione ma anche con tanto coraggio e determinazione. Questo esame vi insegnerà ad affrontare le difficoltà della vita imparando a dare il meglio in poco tempo. Vi giocate tutto in meno di un’ora ma sarete circondati e protetti da tutti i vostri insegnanti che vi hanno seguito in questi cinque anni. Ecco, affrontate questo esame come il primo di una lunga serie che vi aiuteranno ad aggiungere un mattone alla vostra casa che state edificando con tanto impegno e dedizione, a vostro gusto quindi seguendo le vostre aspirazioni. Siete voi gli artefici del vostro futuro! Vi auguro di realizzare i vostri progetti e seguire i vostri sogni, qualunque essi siano. Ognuno di voi è un essere diverso dall’altro quindi unico.. siete come diamante prezioso! Datevi un valore importate e ricordatevi sempre di volervi bene senza perdere mai fiducia in voi stessi. Un grosso in bocca al lupo ragazzi.

Con immenso affetto, Dott.ssa Antonia Vera Chiara Facciorusso Psicologa e psicoterapeuta (in foto)”.