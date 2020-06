Manfredonia, la Riviera sud è degradata e abbandonata

Questa che vedete in foto è solo una delle tante latte di materiale chimico che il mare ha riportato sulla spiaggia. Qui siamo a Manfredonia, sulla costa della Riviera Sud,“, un tratto di litorale tra i più belli del Gargano in quanto ricco di vegetazione autoctona con alle spalle le zone umide costiere,. Purtroppo il degrado e l’abbandono è talmente tanto che diventa anche pericoloso passeggiare sulla battigia. Nonostante le numerose segnalazioni dei residenti della zona alle autorità preposte, ad oggi la spiaggia è un ricettacolo di rifiuti, una discarica a cielo aperto, un luogo pericoloso. Colpa ovviamente dell’uomo che abbandona di tutto. Colpa dei pescatori che dai propri pescherecci gettano in mare plastica e latte di olio esausto. Colpa degli agricoltori che lungo il torrente Candelaro lasciano cassette di polistirolo, tubi di plastica per l’irrigazione, e latte vuote di concimi e diserbanti. Tutto materiale che finisce in mare. Nel Golfo di Manfredonia. Colpa, purtroppo, anche di chi dovrebbe vigilare uno dei tratti di costa ancora senza l’invasione del cemento selvaggio.

Fonte: retegargano