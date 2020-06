Sanitaservice, passaggio Lavoratori dall’azienda: nota USB

, 16 giugno 2020. “La scrivente O.S, alla luce della sperata e necessaria internalizzazione dei servizi, ribadisce quanto segue in riferimento alla clausola di salvaguardia riguardante tutti i Lavoratori aventi diritto, in continuità con quanto sempre dichiarato:

in via preliminare dichiariamo la nostra netta contrarietà ad una selezione (simil concorso) del personale avente diritto in quanto vengono meno tutte le tutele previste dalla Legge regionale 4/2010 e, nello specifico, l’art.30 commi 1 e 4 e dalle stesse Linee Guida approvate, con delibera, dalla Giunta regionale il 25/11/2019.

Infatti sia nella Legge regionale che nelle Linee guida ( che recepisce quanto statuito dall’ANAC con propria deliberazione n°114 del 13/02/2019 riveniente da una corretta interpretazione dell’art.50 del Dlgs n°50/2016 –clausola di salvaguardia-) non vi è traccia della possibilità, per le aziende che subentrano nell’appalto (e le Sanitaservice pugliesi sono state equiparate ad aziende subentranti in un appalto) a svolgere una selezione/concorso tra il personale avente diritto al passaggio nella società in forza della clausola sociale.

Infatti la Legge regionale prevede:

“Art. 25 – Utilizzo personale imprese appaltatrici e società strumentali

1. Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione,

gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione Puglia devono prevedere nei

bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per

l’affidamento di servizi l’assunzione del personale già utilizzato dalla precedente

impresa o società affidataria dell’appalto nonché la garanzia delle condizioni

economiche

………..

4 Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di affidamento dei servizi in

favore di società strumentali costituite dalla Regione, dagli enti o dalle aziende della

Regione Puglia e tra società strumentali della Regione, degli enti o delle aziende della

Regione Puglia, nei limiti del fabbisogno di personale da adibire effettivamente allo

svolgimento dei servizi affidati.” (la Corte Costituzionale, con sentenza n°68/2011, dichiarò

la parziale illegittimità del comma 4 in quanto non prevedeva alcuna forma di selezione

infatti si legge in sentenza: “Ferma rimanendo l’applicazione..omissis…della «clausola

sociale» …omissis… va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della legge della

Regione Puglia n. 4 del 2010,…omissis… quanto al comma 4 del medesimo art. 25, nella

parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società

affidataria dell’appalto, senza alcuna forma selettiva. Come riferimento la Corte

Costituzionale dà una sua precedente sentenza, la n. 267 del 7/22 luglio 2010, ma, tale

sentenza, era diretta ad un caso della Regione Calabria che internalizzava, nelle sue

strutture pubbliche, personale riveniente da un appalto di un servizio esternalizzato)

Le Linee Guida in materia di organizzazione e gestione delle società in house delle aziende

ed enti del SSR della Puglia hanno previsto all’art.4 commi 5 e 6

………

5. Nell’ambito del reclutamento del personale trova applicazione la “clausola sociale” di cui all’art. 30, commi 1 e 4 della L.R. n. 4/2010 – cui ricorrere in coerenza con le previsioni dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) nonché delle Linee guida ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” approvate con Delibera n. 114 del 13/2/2019 – in forza della quale la Società in house è tenuta ad assumere, sussistendone le condizioni, il personale dell’operatore economico già affidatario del contratto. Nello specifico, detto obbligo sussiste solo in presenza delle seguenti condizioni:

► il contratto da affidare alla Società in house sia oggettivamente assimilabile a quello già

esternalizzato;

► il riassorbimento del personale sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dalla Società in house.

6 Ai fini dell’applicazione della clausola sociale, occorre considerare:

► dal punto di vista del rapporto di lavoro, esclusivamente il personale titolare di rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato/indeterminato, full time/part time) con la Società precedentemente affidataria del servizio, escludendo viceversa il personale titolare di rapporti di ¬lavoro autonomo o para-subordinato

► dal punto di vista quantitativo, il personale dell’impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento.

Omettiamo di includere la delibera n°14 del 2019 dell’ANAC in quanto totalmente recepita dalle Linee Guida della regione Puglia.

Abbiamo contezza, quindi, che l’azienda subentrante (nello specifico Sanitaservice ASLFG) ha il solo diritto di controllare ( o, se vogliamo, selezionare per titoli) se il Lavoratore è in possesso:

1) Dei titoli idonei a ricoprire il ruolo per cui viene internalizzato;

2) di idoneità medica a svolgere le mansioni a cui sarà affidato;

3) di un casellario giudiziario pulito;

4) l’anzianità di servizio;

e da questo stilare una graduatoria del personale da internalizzare.

Questa modalità è stata adottata dal Ministero della Pubblica Istruzione per l’internalizzazione del personale ATA che operava nelle scuole per contro di cooperative ed imprese da oltre 20 anni. Per quanto sopra la USB chiede che siano riviste, completamente, le modalità adottate da Sanitaservice ASLFG per il passaggio dei Lavoratori dall’azienda uscente alla stessa società in house attenendosi, scrupolosamente a quanto previsto dalle norme in materia. Ogni altra interpretazione la riterremo lesiva di un diritto consolidato dei Lavoratori.

La presente dichiarazione sarà inviata, per opportuna conoscenza, sia al Direttore Generale della ASLFG che al Presidente della Giunta Regionale e al Direttore del Dipartimento salute della Regione Puglia.

/l’esecutivo USB Foggia Mangia Santo