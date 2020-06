Servizio 118, “Internalizzazione, continuiamo ad aspettare: vergognatevi”

, 16 giugno 2020. “Siamo arrivati al 16 giugno 2020 e aspettiamo ancora! Ieri pomeriggio si è tenuto un incontro presso la sede del sindacato USB di Foggia per aggiornare i lavoratori sugli sviluppi del tanto atteso processo di internalizzazione che dovrebbe, e si sottolinea dovrebbe, perfezionarsi entro la data delle elezioni regionali previste per la metà di settembre!!”.

“Questa cosa ci lascia non poche perplessità, in ogni caso non molleremo di un centimetro rispetto a quanto detto! Se entro giovedì ci sarà di nuovo silenzio assoluto, ci attiveremo, ancora una volta, per dichiarare lo stato di agitazione! Ancora una volta la nostra voce griderà NON POSSIAMO PIÙ ASPETTARE … c’è gente che ha costruito castelli sulle nostre groppe….VERGOGNATEVI TUTTI !!!!”.

Lo dicono in una nota gli operatori del 118, gestito dalle associazioni di volontariato.