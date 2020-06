Tutolo: “Lucera è finalmente zona bianca”

“Lucera è finalmente diventata zona bianca. Abbiamo Zero contagiati nella nostra città. A Lucera si sono registrati in totale 44 casi con una media di 1 ogni 733 abitanti contro una Media provinciale di 1 ogni 555 abitanti. Voglio ringraziarvi per l’ascolto prestato e per la pazienza avuta nei miei riguardi. Voglio chiedervi scusa per i disagi che ho potuto arrecare e gli errori che ho potuto commettere. Speriamo che tutto sia finito e vi invito a non aver paura ma ad essere prudenti. Buona giornata a tutti…..

P.S. Per chi vuole ci si vede alle 13.15″

Lo riporta il sindaco di Lucera Antonio Tutolo.