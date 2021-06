Atenei uniti per Patrick Zaki, cartellone davanti all’Università di Foggia

“Oggi Patrick Zaki, detenuto nel carcere de Il Cairo, compie 30 anni. Insieme a ‘La Società Civile – Foggia’ abbiamo voluto porre un cartellone nei pressi dell’Università degli studi di Foggia, per non dimenticarlo e affermare che la battaglia per la sua scarcerazione non si arresta”. L’iniziativa congiunta è dell’organizzazione politica Link Foggia.

“La liberazione di Patrick Zaki deve essere un obiettivo fondamentale per la nostra nazione e per gli Atenei. Bisogna continuare a lottare insieme per i diritti civili e la libertà di espressione”.

L’ex consigliere comunale Antonio De Sabato aveva presentato in consiglio una mozione per la cittadinanza onoraria: “Diversi giorni fa ho scritto al commissario prefettizio Marilisa Magno chiedendo di dare attuazione all’impegno assunto dal consiglio comunale con l’approvazione il 28 aprile dell’ordine del giorno su Patrick Zaki. Siamo in attesa di una risposta che mi auguro non tarderà ad arrivare, perché non c’è cosa peggiore nel non dare seguito coi fatti alle parole e agli impegni assunti”.

“La differenza rispetto alla nefasta gestione politico amministrativa dell’era Landella- prosegue De Sabato- passa anche e soprattutto attraverso la promozione delle iniziative a difesa dei diritti umani e dei cittadini. Oggi Patrick compie 30 anni, è il suo secondo compleanno in cella.

Patrick è parte della nostra comunità, il nostro pensiero scivola a difesa della sua libertà e del libero pensiero.

Noi non molliamo e siamo accanto ai tanti cittadini e comuni italiani che chiedono la libertà per Patrick Zaki”.