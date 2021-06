Emiliano: “Lo stato di emergenza va prorogato. Preoccupato per variante indiana”

Bari, 16/06/2021 – “L’emergenza esiste ancora, abbiamo hub vaccinali aperti e credo che la proroga dello stato di emergenza sia inevitabile”. A dichiararlo è il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Lo stato di emergenza si rinnova di sei mesi in sei mesi, non posso immaginare una riapertura delle scuole senza quelle norme che permettono alla protezione civile di intervenire – spiega -. Il mese di dicembre è quello giusto per fare una nuova valutazione più in là”.

Emiliano manifesta ancora una volta tutta la sua preoccupazione per la variante indiana. “In Puglia, come in altre regioni, è stato sequenziato il ceppo – conclude -. Sono seriamente preoccupato, il nostro compito è quello di evitare un incremento dei contagi in autunno, in corrispondenza dell’apertura delle scuole”.