“Sembrava Heat”. Commando con base a Foggia terrorizza l’Italia

Foggia, 16/06/2021 – (blitzquotidiano) Dopo l’assalto al portavalori di lunedì sull’A1 è emerso che in Italia c’è un commando armato di kalashnikov, 15 persone che terrorizzano sulle strade e autostrade.

Un bottino da due milioni e mezzo

Avevano pianificato nei minimi dettagli da settimane, forse da mesi, il blitz, i 15 banditi entrati in azione alle 20 di lunedì per dare vita a quello che molti hanno definito il copione di un film e che poteva trasformarsi in una strage.

Un commando dallo stampo militare, quello che ha assaltato il portavalori della ditta vicentina Battistolli sull’A1, all’altezza di San Cesario e che ricorda gli assalti ai portavalori della banda di Cerignola o di altri gruppi criminali di origine sarda.

Almeno 15 uomini con mitra e passamontagna. Una scuola criminale che parte come base vicino Foggia e si muove in tutta Italia e anche in Europa.

Il commando entra in azione come se fosse la scena della rapina al portavalori del film Heat La Sfida. I componenti mettono chiodi, bloccano la strada, sparano e fanno saltare il blindato. Poi prendono il bottino e bruciano tutto per evitare impronte. Il tutto in meno di dieci minuti, ecco perché i colpi vengono fatti in autostrada principalmente, dove le forze dell’ordine non riescono a intervenire subito.

Le indagini sull’assalto armato al portavalori avvenuto lunedì sera nel Modenese lungo la A1, all’altezza di San Cesario, portano proprio lì. A un commando di quindici persone, probabilmente italiane. (blizquotidiano)