STATOQUOTIDIANO.IT. Francesco Bonito terrà un pubblico comizio domenica sera a Cerignola in rappresentanza dell’intero centrosinistra se l’accordo della coalizione sul suo nome sarà definito.

Lo ha spiegato in un video in cui esprime la richiesta di candidatura che gli è stata rivolta.

“Mancherà un solo bullone a questo ‘noi’- ha continuato il magistrato in pensione e parlamentare fino al 2006- , Tommaso Sgarro”. Domenica scorsa ha preso il via la campagna elettorale del rappresentante di ‘Noi comunità in movimento’. Sgarro ha arringato la piazza dopo 2 anni di blocco, fra commissariamento e Covid, battendo sul tasto “noi”, pronome su cui insiste Bonito.

Per quanto riguarda Franco Metta, – al netto dello scontro politico e personale che passa per i tribunali e di cui il video dà ampia cognizione – Bonito si rivolge all’ex sindaco anche come possibile avversario in questa campagna elettorale, sebbene si auguri, come dice, che non ci sia per via dei suoi procedimenti giudiziari pendenti.

E’ durissima la replica a Franco Metta che “lo ha diffamato in modo pluriaggravato” e contro cui presenterà querela. Tutto nasce dalla sentenza barese che l’ha dichiarato “incandidabile”, ribaltando quella del Tribunale di Foggia in cui, tuttavia, emergono le medesime motivazioni. “Metta è un diffamatore seriale” perché, sostanzialmente “accusa me di aver ottenuto la sentenza barese contro di lui e coinvolge altri in un una manovra diffamatoria”. Ha letto alcuni passaggi della sentenza di Corte d’Appello che Metta “sminuisce….: alla faccia!, direbbe lui”, cioè l’avvocato ex sindaco.

“Il facinoroso Metta preannuncia che si ricandiderà: noi diciamo che, a parte la querela, il suo dovere istituzionale sarebbe quello di scomparire dalla vita pubblica della città. La realtà non è che non siamo 1-1 palla al centro, come dice lui, ma siamo 10-0”, e ha elencato le istituzioni e i rappresentanti delle istituzioni che hanno dichiarato che “Cerignola patisce infiltrazioni mafiose”.

Circa la candidatura preannunciata dall’ex sindaco, spiega: “Fa un ragionamento assurdo, Metta, per sostenere la tesi che non si deve procedere nel senso voluto dalla legge, cioè la sentenza è ricorribile per Cassazione. Qui il procedimento deve arrivare dopo ottobre per consentirgli la presentazione alle elezioni. Ma non è così, se un processo si sta per prescrivere è dovere dei magistrati evitare la prescrizione, è dovere dei giudici evitare la decorrenza dei termini. E’ dovere delle istituzioni evitare che un individuo accusato di collusione e vicinanza agli ambienti criminali si candidi, questa persona non si deve candidare perché sarebbe una sconfitta dello Stato, della giurisdizione, della gente perbene”. E ha aggiunto: “Il sindaco non lo farà mai, il consigliere comunale sì perché con gli amici che ha qualche voto lo prende”. Potrebbe accadere una cosa del genere e dopo una settimana, ha fatto l’esempio, “essere dichiarato incandidabile”.

“Non deve accadere, chiederò all’antimafia, ai rappresentanti in parlamento di intervenire presso il prefetto, all’avvocatura dello stato, al ministro dell’interno perché si sollecitino gli adempimenti procedurali”.

Terminate le questioni derivanti dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune e le sentenze dei tribunali, Bonito è passato al “tu” rivolto a Metta: “Smettila di dire che ho paura di te alle comunali! Se perdessi significherebbe che questa città è malata e andrei fiero della sconfitta….”.

L’altra narrazione è che l’ex sindaco gira per Cerignola e dice di vedere tutte le sue “gemme”: “Io ricordo lo stupro dell’istituto agrario di cui una fetta è stata data alla speculazione privata”. Ha fatto poi riferimento ad altre opere pubbliche che “intossicano l’economia sana della città”.