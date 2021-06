STATOQUOTIDIANO.IT. Manfredonia. Sono state assegnate, nel 2021 in Italia, i prestigiosi riconoscimenti del Gambero Rosso alle migliori gelaterie e al miglior gelato d’Italia.

Alla regione Puglia sono stati assegnati alcuni riconoscimenti dalla prestigiosa guida gastronomica. In provincia di Foggia spicca la gelateria Bruneleski, conosciuta da molti per la sua eleganza e raffinatezza (sorella dell’altra gelateria Bramanthe) di Manfredonia.

La gelateria Bruneleski ha portato a casa il prestigioso premio per il gelato per il secondo anno consecutivo, unici nella storia di Manfredonia. Si tratta di un riconoscimento gastronomico importantissimo per tutta la città di Manfredonia e dell’intero Gargano.

In tutta Italia sono poche le gelaterie che si sono aggiudicate il premio del Gambero Rosso. I loro ispettori hanno assaggiato i gelati, votato la loro bontà e valutato le gelaterie. Tra i criteri di valutazione l’importanza delle materie prime (Bruneleski e Bramanthe usano solo materie prime di prima scelta). Tra i più importanti prodotti di qualità spicca il latte freschissimo, proveniente da allevamenti di Manfredonia, portato in gelateria appena munto.Il pistacchio è superlativo, coltivato nella cornice del piccolo ma bellissimo paese siciliano di Bronte. Le nocciole sono del Piemonte, con denominazione IGP.

Nei laboratori siti in Corso Manfredi e in viale dell’Arcangelo ci si dedica alla produzione di un gelato estremamente naturale, riponendo sempre la massima attenzione sulla ricerca di materie prime unita alla creazione di gustosi capolavori. Questo metodo di lavoro garantisce la possibilità di mantenere uno stretto contatto e una quotidiana sinergia con piccole produzioni contadine e piccoli allevamenti di mucche per la produzione di latte, in modo tale da diffondere, in ogni momento, un messaggio etico, trasparente e sostenibile.

Per questo motivo, i laboratori di Bruneleski e di Bramanthe sono un ambiente dinamico e versatile dove gusti, sapori e proposte variano seguendo cicli di stagionalità e reperibilità.

(messaggio promozionale)