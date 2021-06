STATOQUOTIDIANO.IT. “𝟭𝟱 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗕𝗮𝗿𝗶 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱’𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹𝗹𝗼. Non ho mai mollato perché in tutta la mia vita ho sempre portato a termine ogni battaglia, anche quelle impossibili. Lotto per la verità. “La verità trionfa da sola, la menzogna ha sempre bisogno di complici.” (Epitteto).

Lo ha scritto ieri sui social il già sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, oggi nello staff del presidente della Regione Puglia Emiliano, dopo essere stato nominato suo Consigliere per le Tematiche Ambientali.

In primo grado stabilita incandidabilità per Riccardi e Zingariello, con rigetto della richiesta per il già consigliere Conoscitore

Il commento dell’ex sindaco di Manfredonia fa riferimento all’udienza dello scorso 15 giugno 2021 in Corte d’Appello a Bari contro la sentenza dello 14 luglio 2020 del Tribunale di Foggia (collegio costituito dal Presidente Buccaro, relatori Marfè – Stanzola), che sciogliendo la riserva relativa al ricorso proposto dal Ministero dell’Interno – Prefettura di Foggia, si era pronunciato sull’incandidabilità del già sindaco di Manfredonia, Riccardi, del già vice sindaco Salvatore Zingariello, e del già consigliere comunale Antonio Conoscitore, con richiesta successiva naturalmente allo scioglimento del Consiglio comunale dell’Ente sipontino (come avvenuto a Cerignola), dopo le relative sedute del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Lamorgese, a seguito di “accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)”.

Come risaputo, per il Comune di Manfredonia, come per quello di Cerignola, era stato deliberato “l’affidamento, per diciotto mesi, a una commissione di gestione straordinaria” (il consiglio comunale di Manfredonia era stato già sciolto il 21 maggio 2019 a seguito delle dimissioni del sindaco).