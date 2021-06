Lucera. “Insieme per Nicola”. Muore cadendo dallo scooter: raccolta fondi

‘Insieme per Nicola’ è il nome della raccolta fondi che gli amici di Nicola Morelli, il commerciante lucerino, rimasto vittima di un incidente mortale con lo scooter, hanno voluto organizzare in favore della famiglia.

“Il ricordo di Nicola è vivo in ognuno di noi come quello di una persona solare, dal sorriso coinvolgente – scrivono i promotori dell’iniziativa su GoFundMe, dove è stata lanciata la campagna – Adesso ci stringiamo accanto alla sua famiglia nel dolore di questo momento perché Nicola, oltre ad un amico affidabile era anche un marito amorevole ed un padre premuroso.

Il nostro calore deve concretamente raggiungere la sua famiglia per tenere vivo il ricordo di Nicola”.

La solidarietà di amici, familiari e dell’intera città non si è fatta attendere. In soli quattro giorni sono stati donati oltre 3.800 euro, con 746 condivisioni suo social media. Per chi volesse partecipare alla raccolta fondi, è possibile raggiungerla al link https://it.gf.me/v/c/4srp/insieme-per-nicola