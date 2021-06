“Ma questi lavori proprio di mattina a Giugno?”. Traffico in tilt sulla ss89

Manfredonia – Mattinata, 16 giugno 2021. Traffico in tilt sulla Strada Statale 89 Garganica per lavori in corso, proteste dei cittadini.

Come comunicato dall’ANAS, stanno proseguendo i lavori avviati da Anas per il ripristino della pavimentazione lungo la strada statale 89 “Garganica” tra Vieste (km 96,500) e Foggia (km 199,850). “Per consentire l’esecuzione degli interventi, nei tratti a due corsie è istituito il senso unico alternato regolato da movieri o da impianto semaforico mentre nei tratti a quattro corsie è chiusa alternativamente la corsia di marcia o sorpasso, in entrambe le direzioni, con transito consentito sulla corsia libera“.

Il termine dei lavori è previsto entro giovedì 24 giugno 2021.