L’hub della Sacra Famiglia è ormai diventato a Manfredonia il punto di riferimento per combattere il Covid 19, con un lavoro non semplice, che comporta per il personale ASL e per i volontari non pochi sacrifici. “Nel giorno dell’open day il primo a vaccinarsi ha confessato di aver iniziato la fila alle 4.30 del mattino”, racconta Perillo, che coglie l’occasione per ringraziare l’encomiabile lavoro svolto dal COC e dai volontari delle varie associazioni.