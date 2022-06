Discarica piena e l’immondizia del Gargano resta sui camion

MANFREDONIA (FOGGIA), 16/06/2022 – (garganotv) Potrebbero esserci problemi, nelle prossime ore, per lo smaltimento dei rifiuti a Vieste. Da stamattina, infatti, diversi camion, a motori spenti, hanno aspettato in fila davanti ai cancelli dell’impianto di biostabilizzazione di Passo Breccioso, a Foggia, dove è in parte destinata l’immondizia raccolta a Vieste.

I mezzi non sono stati fatti entrare. Solo i mezzi di Foggia città hanno avuto libero accesso. Oltre che da Vieste, i camion in attesa di scaricare provenivano, tra gli altri, da Vico del Gargano, San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico. Pare, che all’origine del mancato accesso nella discarica foggiana vi siano i conferimenti a singhiozzo della frazione secca nell’impianto in località “Paglia” in agro di Manfredonia, che avrebbero contribuito a mandare in tilt il biostabilizzatore di Foggia. Le celle sono piene.

Al fine di poter scaricare, il Comune di Vieste ha disposto il trasferimento dei camion presso la discarica di Cerignola. Ma pare che anche qui, i nostri camion, stracarichi di rifiuti indifferenziati, non siano stati fatti entrare in quanto la discarica cerignolana non sarebbe nelle condizioni di poter ricevere altri rifiuti. I camion, quindi, starebbero facendo rientro a Vieste pieni, senza aver potuto scaricare. Una situazione certamente grave, specie in questo periodo. Se non saranno trovate adeguate soluzioni, la situazione potrebbe causare inevitabili problemi nelle prossime ore. (garganotv)