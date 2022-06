È deciso, fuochi pirotecnici a Foggia per il 15 agosto dopo il concerto

Statoquotidiano.it,16 giugno 2022. “La festività patronale del 15 agosto è sempre stata per la città di Foggia un giorno di particolare importanza in quanto concomitante con le celebrazioni della festa patronale della Madonna dell’Assunta”. Così esordisce la determina comunale a firma del settore cultura e del dirigente Carlo Dicesare a proposito dello spettacolo pirotecnico che ci sarà.

“Il Comune di Foggia tradizionalmente, per celebrare tale ricorrenza ed arricchire l’aspetto celebrativo e culturale della solennità, in aggiunta alle manifestazioni religiose di antica consuetudine, organizza una serie di iniziative a corollario quali: un concerto musicale ed uno spettacolo pirotecnico”, ricorda la determina.

Quindi mezzanotte con i fuochi e ditta che garantisca i migliori risultati. Descritta nella determina come procederà la sequenza – cioè quanto concordato con la ditta- fra sventagliate, sbruffi, pioggia bianca e scie lampeggianti, per un importo di 7mila euro, compresi di oneri per la sicurezza. Al termine del concerto, come al solito, previsto alle 21 in piazza Cavour. Chi si esibirà?