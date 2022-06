Foggia, ladro tenta di entrare in casa: lui pubblica il video sui social

FOGGIA, 16/06/2022 – (norbaonline) Prima ha scritto un messaggio in privato su Facebook al presunto ladro, poi ha anche pubblicato il video delle telecamere di sicurezza con le istantanee dell’uomo inchiodato nell’atto di introdursi nella sua abitazione. A denunciare il tentato furto, in maniera così singolare, è stato GianMichele Romano, un imprenditore foggiano.

“Gli ho scritto bravo Carlo torna quando vuoi magari ti aiuto io ad aprire la porta, per fargli capire che io so chi è lui”, ha raccontato l’uomo. L’imprenditore, con una iniziativa del genere, ha voluto lanciare un forte monito in una città, come quella di Foggia, nella quale si contano migliaia di denunce per furti: “Se tutti noi scriviamo a quelli come Carlo e gli togliamo la maschera forse questa gente inizierà ad avere paura”. (norbaonline)