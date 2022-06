In tilt il ciclo dei rifiuti, camion ancora bloccati, Potenza: “Vergogna!”

Statoquotidiano.it, 16 gougno 2022. Sono ancora fermi lì, dalle 20 di ieri sera, i camion che dalla provincia di Foggia non hanno potuto scaricare i rifiuti stamattina. “Non è cambiato nulla- dice il sindaco di Apricena Antonio Potenza- ancora tutto bloccato. Sono indignato e arrabbiato come cittadino prima che come sindaco, è vergognoso che nel 2022 capitino queste cose”. Il sindaco ha espresso tutto il suo disappunto anche in una diretta facebook davanti ai camion bloccati, invocando il presidente Emiliano e l’assessore Piemontese: “Vengano fra la gente a rendersi conto personalmente, oppure stanno ancora a godersi la vittoria delle amministrative”.

Nell’impianto di biostabilizzazione di Passo Breccioso ha potuto scaricare solo Foggia: “Una specie di guerra fra poveri- ha detto Potenza- e noi siamo ‘fortunati’ perché scarichiamo solo la differenziata una volta a settimana, immagino i comuni più grandi, turistici. Stamattina ho salutato colleghi che stanno soffrendo anche più di noi e che forse non dicono nulla per opportunità politica”.

“Non capisco questo rimpallarsi le responsabilità fra Amiu, Ager e Regione Puglia, che deve farsi carico di un problema che è di esclusiva sua competenza, atavico: servono gli impianti, il ciclo dei rifiuti è fallimentare in Puglia. E pensare che alcuni comuni hanno aumentato del 30% le bollette, non si può andare avanti sulla pelle dei cittadini che io rappresento. Alla Regione chiedo una maggiore assunzione di responsabilità”.

In base a quello che Potenza dice di aver saputo, il problema riguarderebbe un’attrezzattura di un impianto vicino Foggia: “Ma vi sembra normale che per un problema del genere nel 2022 noi blocchiamo il conferimento dei rifiuti nell’intera provincia di Foggia?”