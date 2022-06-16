Manfredonia, si dimette il presidente D’Alba. “Motivazioni personali e professionali. Grazie a tutti”

StatoQuotidiano.it, 16 giugno 2022. Il Manfredonia Calcio 1932 informa che nella serata di ieri il Presidente Michele D’Alba si è dimesso dalla presidenza della Società Sportiva, argomentando così la sua decisione: “𝘓𝘦 𝘮𝘪𝘦 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘤𝘢𝘵𝘶𝘳𝘪𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘪 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘵𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪 𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘮𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘯𝘵𝘰𝘯𝘰 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘥𝘪 𝘨𝘦𝘴𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘢̀ 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘮𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢. 𝘜𝘯 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘰 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘦𝘵𝘳𝘰, 𝘥𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦, 𝘥𝘰𝘱𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘢𝘤𝘤𝘶𝘳𝘢𝘵𝘢 𝘳𝘪𝘧𝘭𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦.
𝘙𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘨𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘧𝘪𝘥𝘶𝘤𝘪𝘢 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘳𝘥𝘢𝘵𝘢𝘮𝘪 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵’𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘰 𝘢𝘯𝘯𝘰, 𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘥𝘥𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦, 𝘪 𝘵𝘪𝘧𝘰𝘴𝘪 𝘦 𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘦, 𝘭’𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘦 𝘪𝘭 𝘴𝘪𝘯𝘥𝘢𝘤𝘰 𝘎𝘪𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘙𝘰𝘵𝘪𝘤𝘦. 𝘗𝘰𝘳𝘨𝘰 𝘶𝘯 𝘴𝘪𝘯𝘤𝘦𝘳𝘰 𝘢𝘶𝘨𝘶𝘳𝘪𝘰, 𝘤𝘰𝘯 𝘭’𝘢𝘶𝘴𝘱𝘪𝘤𝘪𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘢𝘯𝘰 𝘳𝘢𝘨𝘨𝘪𝘶𝘯𝘨𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘵𝘳𝘢𝘨𝘶𝘢𝘳𝘥𝘪 𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰𝘳𝘪 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘪 𝘢𝘷𝘶𝘵𝘪 𝘦 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘻𝘪𝘰𝘴𝘪. 𝘓𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘢̀ 𝘩𝘢 𝘮𝘢𝘯𝘵𝘦𝘯𝘶𝘵𝘰 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘷𝘰𝘭𝘵𝘢 𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘰, 𝘳𝘪𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘢𝘵𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘵𝘳𝘢 𝘪 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘪 𝘤𝘪𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘪𝘯 𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢, 𝘥𝘪𝘮𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦𝘵𝘢̀ 𝘦 𝘷𝘰𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘯𝘰𝘯𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘪𝘤𝘰𝘭𝘵𝘢̀. 𝘘𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘦̀ 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘢̀ 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘦 𝘥𝘦𝘷𝘦 𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰, 𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘤𝘪 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘳𝘢𝘨𝘨𝘪𝘶𝘯𝘨𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘨𝘶𝘢𝘳𝘥𝘪 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪. 𝘌’ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢, 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦𝘳𝘰̀ 𝘶𝘯 𝘱𝘪𝘢𝘤𝘦𝘷𝘰𝘭𝘦 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘳𝘥𝘰. 𝘙𝘦𝘴𝘵𝘦𝘳𝘰̀ 𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘔𝘢𝘯𝘧𝘳𝘦𝘥𝘰𝘯𝘪𝘢 𝘊𝘢𝘭𝘤𝘪𝘰 1932 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘱𝘦𝘳𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘳 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘶𝘵𝘪𝘭𝘦 𝘮𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘯𝘦𝘭 𝘳𝘶𝘰𝘭𝘰 𝘳𝘪𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘵𝘰 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘢𝘥 𝘰𝘳𝘢. 𝘚𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘪 𝘢 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘰 𝘴𝘰𝘥𝘢𝘭𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪 𝘪𝘭 𝘔𝘢𝘯𝘧𝘳𝘦𝘥𝘰𝘯𝘪𝘢 𝘊𝘢𝘭𝘤𝘪𝘰 𝘥𝘰𝘷𝘦 𝘮𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘴𝘵𝘢𝘳𝘦, 𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘢̀ 𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘻𝘢 𝘣𝘪𝘢𝘯𝘤𝘰𝘤𝘦𝘭𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘱𝘢𝘵𝘳𝘪𝘮𝘰𝘯𝘪𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢̀”.
La società Manfredonia Calcio 1932 conferma, ad ogni modo, tutti gli impegni presi, dal riammodernamento dello stadio Miramare a mete più ambiziose, e rinnova la ferma intenzione di onorare sul campo, fino all’ultimo, questi obiettivi.