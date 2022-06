“Manfredoniani che insozzate la città, adulti e ragazzini, fate schifo. Ogni rifiuto vi qualifica”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 16 giugno 2022. Non sono solo “rifiuti abbandonati in una villa”, ma una schifezza e la rappresentazione di un livello civico e culturale abominevole. Vergognatevi.

Questi rifiuti dovrebbero riempire i vostri luoghi di residenza, ma probabilmente è quello che sta accadendo ora.

Telecamere, controlli, e dure sanzioni per fermare questa schifezza.

Stanno insozzando una città, e non parliamo solo di ragazzini e ragazzine seminudi e ubriachi, ma anche adulti. Gli stessi adulti che lanciano di tutto dai finestrini delle proprie auto, che guidano come se fossero nel salotto di casa a vedere una partita. Gli stessi adulti che chiedono legalità, che inveiscono contro qualsiasi persona che non sia di Manfredonia, della Puglia, dell’Italia.

Vergognatevi. Abbiamo inviato nuovamente un appello all’Amministrazione comunale per fermare questo scempio.

Manfredonia è sporchissima. Ed è una problematica urgente, esattamente come altre problematiche. Chi ama la propria città, ama se stesso.

FOTOGALLERY