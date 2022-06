Meteo Puglia, Scipione non da tregua: si arriverà ai 40 gradi

FOGGIA, 16/06/2022 – (ilmeteo) Le temperature sono attese in ulteriore aumento nei prossimi giorni, con conseguente caldo intenso su gran parte del nostro Paese.

Già dall’inizio della settimana l’angolo sud-occidentale del nostro continente si è trasformato in una sorta di braciere per effetto di un ardente anticiclone africano che sta determinando tuttora temperature record per la stagione, in particolare nelle aree più interne della Spagna e su gran parte della Francia. Adesso il cuore pulsante di questo caparbio anticiclone sta iniziando a muovere il suo baricentro verso Est, avvicinandosi così minacciosamente anche all’Italia.

Nei prossimi giorni, dunque, attendiamoci l’arrivo della terza ondata di caldo della stagione, molto probabilmente più intensa delle due precedenti che hanno caratterizzato la seconda metà di Maggio e primi giorni di Giugno. L’ulteriore escalation dei termometri si attiverà proprio a cavallo del weekend: tra Sabato 18 e Domenica 19 le temperature massime si eleveranno fino a toccare picchi di 36/37°C su molti angoli della Val Padana, nelle aree interne del Centro e in Sardegna. Ma farà caldo anche al Sud, anche se le colonnine di mercurio rimarranno di qualche grado più basse.

Occhi puntati poi soprattutto all’inizio della prossima settimana quando l’ulteriore avanzamento dell’alta pressione africana verso l’Italia provocherà il raggiungimento del picco del caldo, proprio in concomitanza con il solstizio d’Estate: tra Lunedì 20 e Mercoledì 22 le temperature sono destinate a salire ulteriormente, raggiungendo la soglia dei 40°C su alcuni tratti della Val Padana, sull’area tirrenica centrale, sulla Sardegna e stavolta pure in Puglia e Sicilia. Si tratta di valori davvero eccezionali per la seconda decade di Giugno. Per non parlare poi del fenomeno dell’afa che renderà il caldo ancora più opprimente, provocando anche le tipiche notti tropicali, che si verificano quando le temperature minime che non scendono sotto i 20°C.

Ma arriverà o no una rinfrescata? Pur restando ancora nell'ambito delle ipotesi, vista la distanza previsionale, segnali di cambiamento si intravedono non prima della seconda metà della prossima settimana quando l'anticiclone africano potrebbe iniziare a perdere di energia a partire dalle regioni del Nord. Ma in merito saranno necessarie delle conferme, per ora spazio al grande caldo.