“Sospesi gli effetti dell’interdittiva antimafia”. Controllo giudiziario per impresa agricola di Vieste

StatoQuotidiano.it, 16 giugno 2022. L’impresa agricola era stata colpita da interdittiva antimafia con provvedimento del 05.03.2018 dal Prefetto di Foggia fondata sul presupposto che l’attività della legale rappresentante, sig.ra N. A., gravata da precedenti di polizia, era “stata negativamente condizionata da una serie di rapporti parentali con esponenti della criminalità organizzata di Vieste e con soggetti attinti da precedenti penali e di polizia”.

Nello specifico la Prefettura segnalava che la titolare dell’azienda viestana era la cugina del defunto Angelo Notarangelo (detto “cintaridd”, assassinato in un agguato nel 2015) ritenuto al vertice del omonimo clan mafioso operante su Vieste, nonché la sorella della moglie di Piergiorgio Quitadamo, ritenuto dagli inquirenti presunto esponente di spicco della malavita del centro garganico.

Secondo l’organo prefettizio tale legame familiare avrebbe condizionato l’impresa agricola in questione a punto da agevolare le attività criminose del clan “Notarangelo”, la cui mafiosità era stata accertata giudizialmente nei processi “Medioevo” e “I tre Moschettieri”, entrambi definiti con pesanti condanne detentive nei confronti degli aderenti al citato sodalizio criminale.

L’interdittiva antimafia aveva determinato la completa estromissione dell’impresa dai rapporti con la Pubblica Amministrazione con conseguente revoca della concessione demaniale c.d. “Fida pascolo” già concessa dal Comune di Vieste e degli aiuti economici in campo agricolo resi dalla Agea.

L’impresa aveva impugnato il provvedimento prefettizio dinanzi al Tar Bari che rispingeva il ricorso e successivamente dinanzi al Consiglio di Stato, ove tutt’ora pende il giudizio di appello.

Nelle more del giudizio di appello il difensore dell’impresa, avv. Angelo Rinaldi, presentava istanza di ammissione al “Controllo Giudiziario” che veniva accolto con recente provvedimento reso dal Tribunale di Bari (sezione delle misure di prevenzione) in data 9 giugno.

Il Collegio (Presidente Dott.ssa Giulia Romanazzi e relatore Dott.ssa Alessandra Scusca) nel concedere il “controllo Giudiziario” per la durata di anni 1, ha sospeso gli effetti della interdittiva antimafia, nominando un amministratore giudiziario.

Nel provvedimento si dà atto che l’azienda non è qualificabile come “impresa mafiosa” e che con il controllo c’è la possibilità per la società “di intraprendere un percorso di recupero dell’attività imprenditoriale, sotto la supervisione del Tribunale e con garanzie proprie di una procedura giudiziale”.

Grazie a tale decisione del Tribunale di Bari, l’azienda – che rischiava la chiusura a seguito degli effetti dell’interdittiva- oltre al ripristino delle concessioni demaniali revocate, potrà partecipare alle procedure di gara, vedersi aggiudicati nuovi appalti e conseguire l’iscrizione nella cosiddetta ‘White List’.