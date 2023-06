Cade in mare e corrente lo trascina, annega custode di un lido in Puglia

BARI, 16 GIU – Un uomo di circa 60 anni, custode di uno stabilimento balneare, è stato trovato morto in mare questa mattina, al largo del porto di Santo Spirito, a Bari. Secondo la versione fornita dalla Polizia, si ritiene che l’uomo sia accidentalmente scivolato dalla scogliera e caduto in acqua durante la notte. A causa delle avverse condizioni meteorologiche e del mare agitato, non è stato in grado di raggiungere la riva.

Il ritrovamento degli effetti personali del custode da parte del proprietario dello stabilimento questa mattina ha sollevato preoccupazione, poiché l’uomo non era presente sul posto.

Di conseguenza, è stata chiamata la polizia, che ha avviato le ricerche in collaborazione con i vigili del fuoco e la guardia costiera. Attualmente, il corpo della vittima è stato messo a disposizione delle autorità giudiziarie e verrà effettuata un’autopsia. Gli investigatori escludono al momento la possibilità di un suicidio o di un coinvolgimento di terze persone nel tragico incidente. (ANSA)