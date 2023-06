Pubblichiamo il testo, condividendone il contenuto e il pensiero espresso nello scritto ricevuto dall’amico Dario Corsico, sulla perdita dell’Ing. Domenico Mazzamurro, avvenuta alcuni giorni fa.

Caro Luigi, se me lo permetti, vorrei anch’io, attraverso il tuo sito “un Baffo per Foggia”, lasciare un messaggio di cordoglio e di sincero dispiacere per la morte dell’ing. Domenico Mazzamurro.

Ho conosciuto l’ing. Mazzamurro alla fine degli anni 70, quando era Direttore dell’ATAF di Foggia ed io primo segretario provinciale della FILT, la Federazione dei Lavoratori dei Trasporti della CGIL.

Mi cimentavo per la prima volta, da ferroviere, sulle problematiche del trasporto urbano ed extraurbano, con un’Azienda Municipalizzata alle prese con tantissimi problemi tecnici e di bilancio.

L’ing. Mazzamurro mi sorprese per la sua grande professionalità, per la totale disponibilità al dialogo, ma sopratutto per la capacità nell’individuare soluzioni tecniche e gestionali che riuscivano ad ottenere, a volte, unanime approvazione del consiglio di amministrazione, espressione di maggioranze e minoranze elette dall’Amministrazione Comunale di quel tempo.

Quelle capacità tecniche, gestionali, politiche, caratteriali ne facevano un Manager di altissimo livello che lo condussero, com’è noto, ad assumere negli anni successivi incarichi di prestigio anche a livello Nazionale.

I casi della vita mi portarono a Roma nello stesso periodo e, anche a livello Nazionale, ebbi modo di frequentarlo spesso, sia quando ebbe incarichi ministeriali sia quando divenne Direttore dell’ATAC di Roma.

Diventammo amici e spesso mi avvalsi dei suoi approfondimenti, consigli, suggerimenti sulle tematiche più svariate del settore trasporti.

Divenne un grande punto di riferimento: un amico, di cui potersi fidare.

Lo ritrovai, se non ricordo male, sempre a Roma negli anni 2000, ad un convegno organizzato dal CIFI (Collegio degli Ingegneri Ferroviari) come relatore sui temi delle liberalizzazioni dei sistemi ferroviari europei – nel periodo delle prime direttive Bersani – e sui processi che diedero luogo negli anni successivi all’armonizzazione delle condizioni tecniche per l’interoperabilità delle reti europee e la libera circolazione delle merci e viaggiatori; all’avvio delle procedure per l’introduzione sull’ Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, primi in Europa, dei sistemi cosiddetti ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Management System/European Train Control System) di livello 2: un sistema europeo tecnologicamente avanzato sulle linee ad alta velocità che permetteva ai treni dei diversi paesi europei di circolare senza soluzione di continuità in estrema sicurezza.

La relazione di quel giorno fu esemplare e lungimirante: parlava del futuro dei trasporti e, in particolare, di quello ferroviario, disegnava nuovi scenari con linee, treni, stazioni e città diverse: con servizi efficienti a costi accessibili.

Quella relazione parlava del futuro del paese, specie del Sud che, grazie a quelle rivoluzionarie idee, poteva svilupparsi, crescere, creare occupazione, liberare le città e le grandi arterie stradali dal trasporto su gomma, avviando così un concreto processo di transizione ecologica ambientale, riducendo le ataviche distanze dal resto del Paese e dal Nord Europa.

La narrazione dell’ing. Mazzamurro di quel giorno, la vidi concretizzarsi nella realtà nel corso degli anni e nel le mie diverse esperienze di lavoro nella Direzione Tecnica di RFI e successivamente dal 2008 anche in NTV – il treno Italo per intenderci- il primo operatore privato sulle linee ad Alta velocità.

Nel 2018 lessi un articolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, di cui allego file, con un titolo a tutta pagina: “E’ decisivo potenziare i trasporti” con un sottotitolo che così recitava: “I Mercati qui non arrivano, seconda stazione determinante” a Foggia.

Era ancora lui, l’ing. Mazzamurro, l’illustre ingegnere Foggiano, conosciuto in Italia e in Europa, il progettista dei trasporti e delle città del futuro, che quasi ottantenne, ancora con il vigore e le capacità di un giovane, con un amore infinito per la città di Foggia, spiegava quanto fosse necessario il trasporto ferroviario in Italia e quanto importante fosse per Foggia e la sua provincia non essere tagliati fuori dalle relazioni con i grandi Mercati internazionali e quanto fosse fondamentale per tali ragioni la seconda stazione Ferroviaria per la cui realizzazione si era fortemente impegnato e sulla quale sottolineava esserci ritardi.

Oggi nel 2023, quei ritardi sono evidenti , ma non lo sono le ragioni che li hanno determinati.

Il baffo ferroviario è stato un cinico tentativo di isolare un vastissimo territorio per ridurlo ad una più profonda marginalità rispetto a quanto avessero già fatto nel tempo, criminalità organizzata e amministratori locali distratti e disattenti.

Era dunque legittimo rivendicare per la città di Foggia, come fece l’ing. Mazzamurro, di non essere tagliati fuori dalle opportunità che offrivano gli investimenti sull’Infrastruttura Ferroviaria.

Ciao Caro Amico Domenico Mazzamurro

Dario Corsico (Ps. Perché non lanciare l’idea di chiamare la stazione o l’area sulla quale sorge (😧) area Mazzamurro?)