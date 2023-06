Giampietro sicuro: “Lecco discrimina i foggiani a causa dei soliti pregiudizi”

Lecco discrimina i foggiani a causa dei soliti pregiudizi

“Le decisioni adottate dalla Questura di Lecco per la gara di ritorno della finale del campionato di calcio di serie C, decisioni avallate supinamente dagli organi calcistici, hanno creato uno stato di notevole tensione tra i tifosi.

La scelta di vietare la vendita online dei biglietti, come usualmente si fa ovunque ed in ogni circostanza, ha il netto sapore di una discriminazione a carico dei tanti foggiani residenti al nord.

A tale decisione si è aggiunto il comportamento della società Calcio Lecco che ha reso non disponibili alla vendita libera i biglietti non acquistati in prelazione, come testimoniano i numerosi filmati girati dai tifosi di entrambe le squadre in fila per l’acquisto e le parole pronunciate dallo stesso funzionario della società in risposta alle proteste ricevute. Allo stesso modo sono stati fortemente limitati gli accrediti alle testate di informazione foggiane.

Nulla può giustificare questi comportamenti, tanto meno la paura di turbative dell’ordine pubblico. Infatti, mai e in nessun caso la tifoseria foggiana residente in altre province si è resa protagonista di intemperanze; al contrario, è sempre stata elogiata per il calore e l’entusiasmo mostrato per i propri “colori”: ultima dimostrazione si è avuta ad Alessandria nella semifinale di Coppa Italia tra il Foggia e la Juventus Next.

L’importanza sportiva dell’evento suscita la passione dei tifosi e richiama la loro partecipazione in massa. Questi provvedimenti discriminatori ed antisportivi, lungi dal prevenire, potrebbero essere la causa di incidenti con i tanti appassionati che vorrebbero partecipare a questo evento, testimoniando civilmente il loro sostegno con il tifo anche solo al di fuori dello stadio.

Si spera che le autorità competenti sappiano agire con saggezza in queste ultime ore perché non sia rovinata una festa dello sport.

Con questo comportamento vengono inaspriti inutilmente gli animi di una tifoseria sana che altro non vuole che supportare la loro amata squadra in una sfida così decisiva.

Ma sicuramente la decisione del Prefetto di Lecco che ha disposto lo schieramento dell’esercito per bloccare i tifosi foggiani non è foriero di un clima di accoglienza sereno e pacifico.

La situazione sta montando sempre di più e queste misure possono essere facilmente percepite come fortemente discriminatorie e provocatorie.

Ovviamente la speranza è che questa partita possa essere testimonianza, anche in questa occasione, di come lo sport sia esempio di collaborazione, rispetto reciproco e accoglienza delle diversità.”

Mario Giampietro

Commissario cittadino Fratelli di Italia Foggia