La “manfredoniana” Chiara Esposito alla finale internazionale di Miss Mondo

Intervistata dal sito fanpage ha spiegato:

“Miss Mondo Italia prepara alla finalissima mondiale. Ora avrò un anno e mezzo per prepararmi sui progetti che dovrò portare lì: l’inglese da migliorare, la prova Talent. Sicuramente porterò danza. Ma Miss Mondo non è solo bellezza.

Diventare Miss Mondo non significa essere la ragazza più bella del mondo, ma un punto di riferimento, un’ispirazione grazie al talento, alla generosità, alle doti caratteriali.

Ecco perché ovviamente non abbandonerò mai la danza: è la mia forza. Io ora lavoro in una compagnia a Lecce. Gli impegni saranno molteplici rispetto alla mia vita di prima, ma cercherò di organizzare tutto. Sicuramente dovrò imparare a sfilare bene, seguire corsi di portamento, si studia posing (per imparare a posare) e dovrò fare tantissimi corsi per l’inglese. E anche per lo Sport ci sono vere e proprie gare: non è così semplice! Ma spero di portare l’Italia in un buon punteggio, sono onorata di rappresentarla anche perché solo una volta ci siamo avvicinati al podio. È una bella responsabilità!”