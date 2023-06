Presentazione ufficiale dello Staff tecnico del San Severo Calcio

SAN SEVERO (FOGGIA) – Il San Severo Calcio è lieto di annunciare l’ingaggio di Roberto Maffucci come nuovo allenatore della prima squadra per la stagione 2023-2024. Una scelta fortemente voluta dal Direttore Sportivo Belen Sosa Suarez che ha deciso di puntare proprio sulle competenze professionistiche maturate nell’arco della carriera ultra ventennale del neo tecnico del San Severo.

Maffucci, 38 anni, ha una lunga esperienza come vice allenatore, avendo collaborato per cinque anni con Pino Lopolito, l’ultimo dei quali al Real Siti, sempre in Eccellenza. In precedenza, aveva lavorato con lo stesso Lopolito al Manfredonia ed anche già a San Severo.

Come giocatore, Maffucci ha vestito le maglie di Foggia, Campobasso, Pistoiese, Chieti e Acireale tra Serie C e D, ma il suo momento più alto è stato in Serie A con la Reggina, dove ha segnato un gol alla Juventus nel 2003. Inoltre, ha frequentato tutte le rappresentative giovanili della nazionale italiana fino a vincere l’Europeo Under19 nel 2003.

Maffucci sarà coadiuvato dal vice Pierluigi Sementino e dal preparatore dei portieri Marcello Ciofi. Con l’occasione, il San Severo Calcio augura a Roberto Maffucci ed ai suoi collaboratori un buon lavoro ma soprattutto grandi successi con la gloriosa maglia giallogranata.